Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

20,439 EUR -1,00% (12.01.2017, 11:42)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (12.01.2017/ac/a/t)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Windkraftanlagenhersteller Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) fest.Das Hamburger Unternehmen habe den Auftragseingang in GJ 2016 v.a. akquisitionsbedingt deutlich gesteigert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nichtsdestotrotz sei das Konzernziel aufgrund der Verschiebung eines Großauftrags in Südamerika verfehlt worden.Nordex spreche von einer guten Entwicklung des Mittelzuflusses und einer Working Capital-Quote von unter 5%. Nachdem im Rahmen der Zahlenvorlage für Q3 der 2016er-Umsatzausblick nach unten revidiert worden sei, habe der Windkraftanlagenhersteller nun ein weiteres Ziel für 2016 nicht erreicht. Diermeier sei nach wie vor der Meinung, dass die Mittelfristziele zu ambitioniert sein könnten.Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:20,29 EUR -1,46% (12.01.2017, 11:23)