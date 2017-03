ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie: A0D655

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie: NDX1

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie: NRDXF

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (02.03.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Massiver Kursverfall - Aktienanalyse"Die Luft wird dünner" lautete die Überschrift bei Besprechung der Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in ZJ 34/2016, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Damals sei die Nordex-Aktie nach Vorlage der Halbjahreszahlen auf Tauchstation gegangen. Die Talfahrt habe sich beschleunigt, als Nordex im November eine Umsatz- und Gewinnwarnung ausgesprochen habe. Gut drei Monate später warne der Konzern erneut. Laut Nordex-Chef Lars Bondo Krogsgaard würden vor allem die Geschäfte in Kernmärkten wie Brasilien, Indien und Südafrika schlechter laufen. Daher rechne Krogsgaard für 2017 nur noch mit einem Umsatz von 3,1 bis 3,3 Mrd. Euro statt bislang 3,35 Mrd. Euro. Die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) solle zwischen 7,8 bis 8,2 Prozent liegen und damit unter dem Vorjahreswert von 8,3 Prozent. 2018 strebe Nordex bei einem Umsatz von 3,4 bis 3,6 Mrd. Euro eine stabile Marge an. Ursprünglich seien 4,2 bis 4,5 Mrd. Euro avisiert worden bei einer EBITDA-Marge von über zehn Prozent. Das bedeute: Im Worst Case würde das EBITDA 2018 um 40 Prozent niedriger ausfallen als bislang angenommen. Kein Wunder, dass die Nordex-Aktie nach unten gerauscht sei.Dreh- und Angelpunkt des Niedergangs scheine die Übernahme der Windaktivitäten des spanischen Acciona-Konzerns zu sein. Schon die per 30. Juni 2016 erstmalige Konsolidierung des Zukaufs habe Erstaunliches zutage gefördert. Die Bilanz von Nordex sei durch den Goodwill im Zuge der Akquisition kräftig aufgebläht worden. Gleichzeitig sei aus einem Nettoguthaben von 322 Mio. Euro eine Nettoverschuldung von 188 Mio. Euro geworden. Daher sei höchste Vorsicht angebracht. Denn wegen der drastisch verschlechterten Geschäftsaussichten in Brasilien, wo Acciona Windpower stark vertreten sei, würden größere Abschreibungen auf den Goodwill drohen. Im Worst Case würden sich die Bilanzrelationen von Nordex derart verschlechtern, dass eine Kapitalerhöhung unumgänglich sein wird, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,26 EUR -1,96% (02.03.2017, 10:20)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,291 EUR -2,29% (02.03.2017, 10:45)