Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,016 EUR +0,05% (03.04.2017, 15:21)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (03.04.2017/ac/a/t)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Auch bei der Präsentation der endgültigen Geschäftszahlen seien Überraschungen erwartungsgemäß ausgeblieben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach dem guten Geschäftsjahr 2016 wehe Nordex der Wind nun stärker entgegen. Auf die Kritik an der Kommunikation des Unternehmens habe der Hamburger Windanlagenbauer mit einem Wechsel an der Vorstandsspitze reagiert. Der neue CEO José Luis Blanco habe bereits den Turnaround bei der übernommenen Gesellschaft AWP eingeleitet und könne langjährige Erfahrung im Windenergiesektor aufweisen.Nach den massiven Kursverlusten in den letzten Wochen sieht Holger Fechner, Analyst der NORD LB, derzeit wieder mehr Chancen als Risiken bei der Nordex-Aktie und stuft sie von "halten" auf "kaufen" herauf. Das Kursziel liegt unverändert bei 15 Euro. (Analyse vom 03.04.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,07 EUR -0,15% (03.04.2017, 15:08)