Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,784 EUR +6,34% (01.03.2017, 14:55)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (01.03.2017/ac/a/t)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) fest.Die vorläufigen Geschäftszahlen hätten keine erwartungsgemäß keine Überraschungen enthalten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach einem guten Geschäftsjahr 2016 wehe Nordex der Wind nun stärker als gedacht entgegen. Dem negativen Umsatztrend wolle der Vorstand mit Maßnahmen zur Ergebnisstabilisierung entgegensteuern. Es bleibe abzuwarten, ob das Hamburger TecDAX-Unternehmen angesichts der eingetretenenProbleme (deutliche Volumeneinbußen aufgrund von Projektverschiebungen in den Kernmärkten Brasilien, Indien und Südafrika; Preisdruck) nach dem Übergangsjahr 2017 wieder in die Erfolgsspur eintreten könne. Zumindest erscheine die ursprüngliche Zielsetzung für das GJ 2018 erst einmal in weite Ferne gerückt zu sein.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Nordex-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 15 Euro bestätigt. (Analyse vom 01.03.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,745 EUR +6,16% (01.03.2017, 14:21)