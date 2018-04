Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.04.2018/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) und erhöht das Kursziel von 9 auf 11,50 Euro.Das Hamburger TecDAX-Unternehmen habe im GJ 2017 die im Laufe des Jahres aufgrund der ungünstigen Branchenbedingungen angepassten eigenen Ziele noch erreichen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem habe sich Nordex auf das bereits als herausfordernd eingestufte GJ 2018 vorbereitet. Rückenwind komme - wie vom Vorstand angekündigt - von der erfreulich positiven Entwicklung bei den Auftragseingängen, die sich nach Q4 2017 auch im ersten Quartal 2018 sehr dynamisch fortgesetzt habe. Vor diesem Hintergrund habe das finanziell und global gut aufgestelltes Unternehmen gute Chancen, die Übergangsphase schneller als bisher erwartet hinter sich zu lassen.Angesichts der guten Auftragsentwicklung bekräftigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Nordex-Aktie und hebt das Kursziel von 9 auf 11,50 Euro an. (Analyse vom 09.04.2018)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,314 EUR +3,37% (09.04.2018, 11:47)