Kursziel

Nordex-Aktie

(Euro) Rating

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 14 Hold Deutsche Bank Virginia Sanz De Madrid Grosse 01.03.2017 15 Halten NordLB Holger Fechner 01.03.2017 18 Hold Commerzbank Sebastian Growe 01.03.2017 11 Underweight Barclays David Vos 02.03.2017 15,70 Halten Independent Research Sven Diermeier 02.03.2017 13 Neutral Goldman Sachs Manuel Losa 02.03.2017 16,50 Neutral Oddo Seydler Stephan Wulf 03.03.2017 15,02 Underperform Macquarie Gurpreet Gujral 06.03.2017

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (09.03.2017/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) nach Quartalszahlen zu? 11 oder 18 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Nordex hat am 1. März seine Quartalszahlen präsentiert. Der Umsatz stieg um 40% auf EUR 3,4 Mrd. Das operative Ergebnis (EBITDA) wuchs um 56,6% auf EUR 285,5 Mio., damit erreichte der Konzern eine Marge von 8,4% und lag leicht oberhalb der Zielmarke. Der Konzernüberschuss stieg um 82,4% auf EUR 95,4 Mio. Insgesamt erzielte Nordex im Geschäftsjahr 2016 einen Auftragseingang im Wert von EUR 3,3 Mrd., die Book-to-Bill Quote im Projektgeschäft lag bei 1,05. Entsprechend kletterte der Auftragsbestand - inklusive Serviceverträge - auf EUR 3,9 Mrd. (2015: EUR 2,7 Mrd.).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Commerzbank, Sebastian Growe, in einer Aktienanalyse vom 01.03.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat das "hold"-Votum für die Nordex-Aktie mit einem Kursziel von 18,00 Euro bestätigt. Umsatz und operatives Ergebnis (EBITDA) seien besser als von dem Analysten erwartet ausgefallen. Besonders positiv überrascht habe der operative Cashflow des Unternehmens.Die niedrigste Kursprognose für die Nordex-Aktie kommt von Barclays und liegt bei 11,00 Euro. David Vos, Aktienanalyst Barclays, hat am 02.03.2017 das "underweight"-Votum für die Nordex-Aktie bestätigt. Der Analyst sehe das Hamburger TecDAX-Unternehmen aktuelle im frühen Stadium einer strukturellen Negativspirale. Die Pläne des Managements, neue Produkte einzuführen und die Gemeinkosten zu senken, seien seiner Ansicht nach eher eine Vertagung des Problems als eine Lösung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?Börsenplätze Nordex-Aktie: