Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,395 EUR +6,76% (10.03.2020, 11:29)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.03.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Die Eckdaten für das Geschäftsjahr 2019 seien ergebnis- und margenseitig hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben (Umsatz: +33% auf 3,28 (Vj.: 2,46; Analystenerwartung: 3,30) Mrd. Euro; EBITDA: +22% auf 124 (Vj.: 102; Analystenerwartung: 134) Mio. Euro; EBITDA-Marge: 3,8% (Vj.: 4,1%; Analystenerwartung: 4,1%)). Die Guidance sei erfüllt worden, wobei die Ist-Werte jeweils in der unteren Hälfte der Zielspannen (Umsatz: 3,2 bis 3,5 (Mittelwert: 3,35) Mrd. Euro; EBITDA-Marge: 3,0% bis 5,0% (Mittelwert: 4,0%)) gelegen hätten. Die Working-Capital-Quote (per 31.12.2019: -9,1% (31.12.2018: -3,8%) habe deutlich unter den Zielwert (<+2%) "gedrückt" werden können, was sich positiv auf die Cashflow-Entwicklung ausgewirkt haben sollte. Hingegen seien die Investitionen (173 (Vj.: 113) Mio. Euro) höher als zuletzt angekündigt (rund 160 (ursprünglich: rund 120) Mio. Euro) ausgefallen. Der Auftragseingang (6,21 (Vj.: 4,75) Gigawatt) sei bereits seit Mitte Januar bekannt gewesen. Demnach sei die Umsatzentwicklung (Anstieg) für 2020 nach Meinung des Analysten bereits absichert.Diermeier habe seine Prognosen wegen der gestiegenen Konjunkturunsicherheiten (v.a. wegen Covid-19) sowie der anhaltenden Margenprobleme des Unternehmens reduziert (u.a. EPS 2019e: -0,45 (alt: -0,38) Euro; EPS 2020e: +0,02 (alt: +0,31) Euro; EPS 2021e: +0,22 (alt: +0,53) Euro), rechne aber nach wie vor mit einer Rückkehr in die Gewinnzone im laufenden Geschäftsjahr.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Nordex-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 13,40 Euro auf 10,10 Euro gesenkt. (Analyse vom 10.03.2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,37 EUR +4,23% (10.03.2020, 11:15)