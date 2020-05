Kursziel

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 9,00 Neutral Goldman Sachs Ajay Patel 05.05.2020 11,00 Kaufen NordLB Holger Fechner 16.04.2020 7,70 Halten Independent Research Sven Diermeier 01.04.2020 9,20 Hold Kepler Cheuvreux - 26.03.2020 7,00 Hold HSBC Sean McLoughlin 17.03.2020

ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.05.2020/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 11,00 oder 7,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE wird am 11.05.2020 die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2020 präsentieren. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. Mai zu entnehmen ist, habe der Windanlagenhersteller seine Prognose für das laufende Jahr wegen der Corona-Krise zurückgenommen. Zugleich habe der Konzern von einer verbesserten Entwicklung im ersten Quartal berichtet. Nordex habe im ersten Quartal 964,6 Mio. Euro umgesetzt, mehr als das Doppelte der 398,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern (EBITDA) sei auf 13,1 Mio. Euro gestiegen, nach 3,3 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Der Auftragseingang liege bei 8,4 Mrd. Euro. Ab dem zweiten Quartal rechne Nordex allerdings mit erheblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der NORD LB, Holger Fechner, in einer Aktienanalyse vom 16.04.2020 sein Kursziel aufgrund der erhöhten wirtschaftlichen Unsicherheiten von 14,00 auf 11,00 Euro gesenkt, seine Kaufempfehlung aber angesichts des zum Erreichen der Klimaziele notwendigen weltweiten Ausbaus der Windenergie bestätigt. Die endgültigen Geschäftszahlen 2019 hätten keine größeren Überraschungen geliefert, so der Analyst. Wie angekündigt habe der deutsche Windanlagenbauer nach dem schwächeren Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr ein dynamischeres zweites Halbjahr verzeichnet. Rückenwind komme weiterhin von der erfreulich positiven Entwicklung bei den Auftragseingängen, die sich seit Q4 2017 (Q1 2020: +58,8%) weiter sehr dynamisch fortgesetzt habe. Aufgrund von innovativen Produkteinführungen und des internationalen Rückenwinds für Erneuerbare Energien sei dabei ein Ende noch nicht absehbar.Die niedrigste Kursprognose für die Nordex-Aktie kommt von HSBC und liegt bei 7,00 EUR. Analyst Sean McLoughlin hat sein Votum am 17.03.2020 bei "hold" belassen. Die Coronavirus-Pandemie berge Gefahren für Angebot und Nachfrage in der Windkraftindustrie, so der Analyst. Vor allem in den USA sei das Risiko eines abrutschenden Marktes groß. Die niedrigen Ölpreise seien hingegen kein bedeutendes Risiko für die Nachfrage, so McLoughlin mit Blick auf die längerfristigen Ziele zur Senkung des Schadstoffausstoßes. In seinem pessimistischsten Szenario sehe er für den deutschen Windkraftkonzern die größten Risiken.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?Börsenplätze Nordex-Aktie: