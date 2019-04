XETRA-Aktienkurs Noratis-Aktie:

Kurzprofil Noratis AG:



Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA) ist ein inhabergeführter Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Das Unternehmen investiert deutschlandweit in Wohnimmobilien mit technischem und kaufmännischem Entwicklungspotenzial, vorwiegend in Mittel- und Kleinstädten oder am Rand von Ballungszentren. Seine Immobilien, vorzugsweise Siedlungsbauten, Werkswohnungen und Quartiere, werden durch wertsteigernde Entwicklungsmaßnahmen sowohl bautechnisch als auch durch professionelles Asset Management nachhaltig aufgewertet und neu positioniert.



Nach der erfolgreichen Entwicklung werden die Liegenschaften entweder veräußert oder bleiben im Bestand. Dabei erfolgt die Veräußerung im Rahmen folgender Strategien: Blockverkäufe (Verkauf einzelner Mehrfamilienhäuser bzw. Häuserzeilen bis hin zu ganzen Portfolios) und Einzelprivatisierung (Verkauf einzelner Wohnungen an Mieter, Selbstnutzer oder Kapitalanleger). Die Strategie der Noratis Gruppe zielt auf ein nachhaltiges Wachstum des Wohnimmobilienportfolios bei stabilen Cashflows. (04.04.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Noratis-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Noratis-Aktie (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA).Wie nach dem noch im Dezember umgesetzten Verkauf eines größeren Portfolios zu erwarten gewesen sei, habe Noratis im letzten Jahr seine Ziele erreicht. Vorläufigen Zahlen zufolge seien sämtliche Ergebniskennzahlen verbessert worden. Das EBIT habe sich um 2,7 Prozent auf 15,6 Mio. Euro, das Vorsteuerergebnis um 4,9 Prozent auf 12,8 Mio. Euro und der Nettogewinn um 7,8 Prozent auf 9,3 Mio. Euro erhöht. Wie der Umsatz ausgefallen sei, sei noch nicht mitgeteilt worden, er dürfte aber unter dem Vorjahreswert gelegen haben. Noratis habe nämlich bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, die Ergebnissteigerung vor allem durch eine deutlich verbesserte Marge zu erreichen. Die Analystenschätzungen seien damit punktgenau erreicht (EBT) oder sogar leicht übertroffen (EBIT und Nettoergebnis) worden.Etwas niedriger als von Jakubowski erwartet (1,50 Euro je Aktie) werde hingegen die Dividende ausfallen, die Noratis mit Verweis auf die erhöhte Aktienzahl mit 1,30 Euro plane. Dennoch entspreche das aktuell einer sehr attraktiven Rendite von 6,1 Prozent. Im Hinblick auf das laufende Jahr habe das Unternehmen zudem angekündigt, EBIT und Vorsteuerergebnis auf dem Niveau der beiden Vorjahre halten zu wollen.Die Prognose liege etwas unter den Erwartungen des Analysten, da er bisher von einem klaren Ergebniszuwachs für 2019 ausgegangen sei. Das Unternehmen begründe dies auf Rückfrage mit der zu erwartenden Margennormalisierung nach dem außergewöhnlich margenstarken Vorjahr. Diese habe Jakubowski zwar auch unterstellt, doch gleichzeitig angenommen, dass der Effekt durch Umsatzwachstum überkompensiert werden könnte. Auf Nachfrage halte Noratis das für möglich, betone aber den Zeitbedarf, um die in den letzten beiden Jahren eingekauften Vorratsimmobilien für den Vertrieb aufzuarbeiten. Aus Vorsicht habe Jakubowski deswegen die unterstellte Umsatzdynamik reduziert, was gleichzeitig aber durch den Roll-over-Effekt weitgehend kompensiert worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Noratis-Aktie: