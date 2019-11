Tradegate-Aktienkurs NorCom-Aktie

Kurzprofil NorCom Information Technology AG:



Die NorCom Information Technology (ISIN: DE000A12UP37, WKN: A12UP3, Ticker-Symbol: NC5A) ist Experte für Big Data, Multimedia und Cloud Computing. Über seine Kernkompetenz Asset Based Consulting bietet das IT- und Beratungsunternehmen seinen Kunden eine leistungsstarke und sichere IT-Architektur für verschiedenste Business Cases. NorCom erstellt gemeinsam mit dem Kunden maßgeschneiderte Lösungen - entweder auf Basis eines selbst entwickelten Software-Frameworks oder von Open-Source-Projekten. Zum Consulting-Bereich gehört ein breites Spektrum an Dienstleistungen, die von der klassischen Management-Beratung über die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen bis hin zur Netzwerkintegration und -sicherheit reichen.



NorCom hat längjährige Erfahrung im Bankensektor und zählt große, teilweise international agierende Unternehmen aus dem Medien-, dem Automotive- sowie dem öffentlichen Sektor zu seinen Kunden, wie beispielsweise die Commerzbank, Bild digital, die RTL-Gruppe, Audi oder die Bundesagentur für Arbeit.



NorCom Information Technology AG mit Hauptsitz in München wurde 1989 gegründet und ist im General Standard der Deutschen Börse AG gelistet. Weitere Niederlassungen sind in Nürnberg und San José, Kalifornien. (06.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NorCom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der NorCom Information Technologie AG (ISIN: DE000A12UP37, WKN: A12UP3, Ticker-Symbol: NC5A) unter die Lupe.Heißer Ritt von NorCom: Das Papier habe innerhalb weniger Tage 50% zugelegt - alleine heute fast 20%. Bisher sei es nur ein Rebound nach einer atemberaubenden Achterbahnfahrt der NorCom-Aktie. Dank Big-Data-Kooperationen mit Daimler und AUDI habe sich die Aktie seit 2016 zunächst vervielfacht, um dann deutlich zu korrigieren.Wie stelle sich die Situation nun im November 2019 dar? Erst heute habe etwa BMW überraschend starke Zahlen vorgelegt und auch bei den NorCom-Kunden AUDI oder Daimler würden die Aktionäre wieder optimistischer nach vorne blicken. Sei die Krise vorbei? Eine wie gewohnt ehrliche Antwort von CEO Viggo Nordbakk: "Ich würde sagen, eher nicht. Da die Ursachen für die Krise ja weiter bestehen. Es herrscht Unsicherheit bei Kunden." Dennoch sei weiterhin "Wachstum" das Ziel von NorCom, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2019)