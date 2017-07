Tradegate-Aktienkurs NorCom-Aktie

36,481 EUR +4,28% (12.07.2017, 15:36)



ISIN NorCom-Aktie:

DE000A12UP37



WKN NorCom-Aktie:

A12UP3



Ticker-Symbol NorCom-Aktie:

NC5A



Kurzprofil NorCom Information Technology AG:



Die NorCom Information Technology (ISIN: DE000A12UP37, WKN: A12UP3, Ticker-Symbol: NC5A) ist Experte für Big Data, Multimedia und Cloud Computing. Über seine Kernkompetenz Asset Based Consulting bietet das IT- und Beratungsunternehmen seinen Kunden eine leistungsstarke und sichere IT-Architektur für verschiedenste Business Cases. NorCom erstellt gemeinsam mit dem Kunden maßgeschneiderte Lösungen - entweder auf Basis eines selbst entwickelten Software-Frameworks oder von Open-Source-Projekten. Zum Consulting-Bereich gehört ein breites Spektrum an Dienstleistungen, die von der klassischen Management-Beratung über die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen bis hin zur Netzwerkintegration und -sicherheit reichen.



NorCom hat längjährige Erfahrung im Bankensektor und zählt große, teilweise international agierende Unternehmen aus dem Medien-, dem Automotive- sowie dem öffentlichen Sektor zu seinen Kunden, wie beispielsweise die Commerzbank, Bild digital, die RTL-Gruppe, Audi oder die Bundesagentur für Arbeit.



NorCom Information Technology AG mit Hauptsitz in München wurde 1989 gegründet und ist im General Standard der Deutschen Börse AG gelistet. Weitere Niederlassungen sind in Nürnberg und San José, Kalifornien. (12.07.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - NorCom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Großjohann von der BankM-biw AG:Daniel Großjohann, Aktienanalyst der BankM-biw AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der NorCom Information Technologie AG (ISIN: DE000A12UP37, WKN: A12UP3, Ticker-Symbol: NC5A) von "kaufen" auf "verkaufen" herab.Die vorläufigen Halbjahreszahlen der NorCom IT AG seien geprägt von zwei gegenläufigen Umsatzeffekten: Während das Volumen der Big Infrastructure-Umsätze (mit der Bundesagentur für Arbeit) merklich abnehme, zeige der Bereich Big Data ein weiterhin dynamisches Wachstum. Per saldo sinke die Gesamtleistung (EUR 7,7 Mio.) gegenüber Vorjahr (EUR 7,8 Mio.) leicht - während das margenstarke Big Data-Geschäft für einen deutlichen Anstieg beim Konzern-EBITDA (EUR 0,92 Mio. vs. EUR 0,5 Mio.) gesorgt habe. Die Aktie, die im Juni nach kräftigem Anstieg Höchstkurse von über EUR 45 erreicht habe, sei von diesen Kursniveaus zunächst wieder etwas zurückgekommen.Großjohann belasse seine Schätzungen zunächst unverändert, seine Umsatzschätzung sei trotz typischerweise starkem zweiten Halbjahr nicht unambitioniert, beim EBITDA indes scheine eine positive Überraschung im Zuge der Fortschritte im Big Data-Geschäft möglich. Die leichte Veränderung beim Kursziel resultiere allein aus Peer-Gruppen-Effekten.Derzeit handle die NorCom-Aktie, nach fulminantem Kursanstieg im Juni, oberhalb des Kursziels des Analysten. Um (noch) stärker als Big Data-Aktie (höhere EV/Umsatz-Multiples) gesehen zu werden, wären in seinen Augen (nach Daimler und Audi) weitere große Projekte im Big Data-Bereich nötig.Börsenplätze NorCom-Aktie:Xetra-Aktienkurs NorCom-Aktie:36,375 EUR +5,39% (12.07.2017, 15:21)