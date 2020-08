Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,258 EUR +0,52% (19.08.2020, 12:18)



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,2595 EUR +0,26% (19.08.2020, 12:13)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (19.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Das Mannheimer Landgericht habe mit einem Richterspruch im Patentstreit zwischen Nokia und Daimler der finnischen Antragstellerin entsprochen. Dabei solle der deutsche Autobauer bestimmte Vorrichtungen zu Synchronisation, die eine Kommunikation zwischen einem Endgerät und einer Funkzelle ermöglichen würden, ohne entsprechende Patentrechte verbaut haben. Zunächst dürfte der Schaden für Daimler überschaubar ausfallen.Das Mannheimer Landgericht habe befunden, dass "weder Daimler noch seine Zulieferer gewillt seien, die Lizenz der Nokia hinzunehmen und zu akzeptieren". In der Praxis riskiere Daimler ein Verkaufsverbot, sollte man das heutige Urteil nicht einhalten. Die Vertreter von Nokia Technologies hätten sich erleichtert über das Urteil gezeigt.Sollte Nokia den Verkaufsstopp durchsetzen wollen, müsste es eine hohe Sicherheitsleistung hinterlegen, laut Informationen von Bloomberg gehe es um rund 7 Mrd. Euro. Dieser Betrag solle mögliche Schadensersatz-Ansprüche Daimlers absichern, falls die nächste Instanz das Urteil kippen sollte. Ob Nokia das Verkaufsverbot auch durchsetzen wolle, sei am Dienstag noch nicht zu erfahren gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: