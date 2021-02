Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (16.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Der finnische Konzern bekomme die abflauende Nachfrage zu spüren. Für das neue Jahr werde daher mit bestenfalls stabilen Umsätzen gerechnet, habe Nokia angekündigt. Nach den bescheidenen Quartalszahlen hätten diverse Analysten nun ihre Einschätzungen zur Nokia-Aktie überarbeitet. Es sehe gar nicht so schlimm aus.Nokia selbst habe derzeit bei verschiedenen 5G-Ausrüstungsaufträgen mit Qualitätsproblemen zu kämpfen, so dass es zu Verzögerungen komme. Immerhin habe der Konzern seine Roadmap für 5G bei der Zahlenvorlage bestätigt.Im Chart der Nokia-Aktie würden sich die Anzeichen einer geschäftlichen Erholung noch nicht erkennen lassen. Das Papier dümpele nach seinem kurzen, durch Spekulanten getriebenen Kurssprung bis auf 5 Euro nun wieder bei ca. 3,50 Euro.Der finnische Netzwerkausrüster habe noch mit Qualitätsproblemen zu kämpfen. Auf dem umkämpften Markt zur Aufrüstung der Mobilfunknetze auf den schnelleren 5G-Datenfunk habe es Nokia nicht leicht. Engagierte Aktionäre könnten die Aktie halten, dürften jedoch keine schnellen Kurssprünge nach oben erwarten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: