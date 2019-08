Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,664 EUR -1,97% (13.08.2019, 11:13)



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,6475 EUR -1,79% (13.08.2019, 11:32)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (13.08.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF).Nach der enttäuschenden Entwicklung in Q1 habe das finnische Unternehmen in Q2 2019 überzeugen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Kurz- und mittelfristig sei weiterhin mit schwankenden Quartalsergebnissen zu rechnen. Die Losgrößen und das Wettbewerbsumfeld seien nach wie vor volatil. Nichtsdestotrotz entfalte sich eine zunehmende Dynamik, v.a. beim Thema 5G. Dabei sollten kontinuierliche Margenverbesserungen, zum einen durch Folgeaufträge und zum anderen durch eine verbesserte Produktivität, sichtbar werden. Die Kosten durch die Umstrukturierung dürften dagegen sinken.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen AktienanalyseSeine Kaufempfehlung für die Nokia-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 6 Euro. (Analyse vom 13.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Nokia Corp: Keine vorhanden.Börsenplätze Nokia-Aktie: