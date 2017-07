Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyj:



Nokia Oyj (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein Telekommunikationskonzern und Mobilfunk-Hersteller mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Der ehemals weltgrößte Mobiltelefon-Hersteller will die Mobiltelefonsparte bis 2014 an Microsoft verkaufen. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI).



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Kulbinder Garcha von der Credit Suisse:Analyst Kulbinder Garcha von der Credit Suisse erwartet laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung bei den Aktien von Nokia Oyj (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK).Nokia Oyj und Xiaomi hätten eine Zusammenarbeit beschlossen. Dabei gehe es um die gegenseitige Nutzung von Patenten. Die Analysten der Credit Suisse weisen darauf hin, dass es der erste Lizenzdeal von Nokia in China sei. Dies zeige, dass Nokia bei der Vereinbarung von Lizenzdeals mit Smartphone-Anbieter Fortschritte erziele.Auf Basis unterstellter Xiaomi-Umsätze mit Smartphones im letzten Jahr von 7,5 Mrd. USD und angenommener Royalty-Raten von 0,25 bis 0,75% könnten sich auf der EBIT-Ebene zusätzliche Beiträge von 15 bis 50 Mio. EUR ergeben, so der Analyst Kulbinder Garcha. Gegenüber der bisherigen EBIT-Prognose für 2018 impliziere das einen Aufschlag von 1 bis 2%.Angesichts des Umstands, dass die Top 6-Marken in China in 2017 rund 575 Mio. Smartphones verkaufen dürften, werde das langfristige Potenzial des Patentgeschäfts von Nokia in China deutlich.