Wien (www.aktiencheck.de) - Eine regelrechte Achterbahnfahrt erlebten gestern die Nokia-Aktien (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA hätten die Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB), die dank guter Q1-Zahlen bereits im nachbörslichen Handel verzeichneten Kursanstiege, weiter ausbauen können (+9,1%). Gleiches gelte für den Chiphersteller AMD (ISIN US0079031078, WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) (+13,7%). Getoppt worden sei das noch vom Titel Chipotle Mexican Grill (ISIN: US1696561059, WKN: A0ESP5, Ticker-Symbol: C9F). Die US-amerikanische Restaurantkette sei nach Veröffentlichung der Quartalszahlen um knapp 25% gestiegen.Nachbörslich hätten dann u.a. mit Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) und Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) allesamt erfreuliche Quartalszahlen veröffentlichen können. Amazon.com-Aktien hätten dank eines sehr starken Cloud- und Prime-Geschäfts sowie eines weiterhin positiven Ausblicks mit einem Anstieg von 6,6% ein neues Allzeithoch markiert. Ebenfalls von einem starken Cloud-Geschäft hätten die Papiere von Microsoft mit einem Plus von 2,4% profitiert. Intel-Aktien hätten dank guter Umsatz- und Gewinnzahlen um 5,2% zugelegt. In Europa würden heute früh u.a. Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF), Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) und ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) berichten, in den USA am Nachmittag Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) und Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX). (27.04.2018/ac/a/m)