Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,955 EUR -0,80% (04.04.2017, 16:11)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein Telekommunikationskonzern und Mobilfunk-Hersteller mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Der ehemals weltgrößte Mobiltelefon-Hersteller will die Mobiltelefonsparte bis 2014 an Microsoft verkaufen. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (27.04.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) von 5 auf 5,40 Euro.Wie Hauptwettbewerber Ericsson sehe sich auch der finnische Netzwerkausrüster weiterhin mit der Investitionszurückhaltung der Telekommunikationsbranche konfrontiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Q1-Zahlen seien gemischt ausgefallen. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Friebel habe seine EPS-Prognosen deutlich reduziert. Zwar sei die operative Entwicklung bei Nokia derzeit besser als bei Ericsson, allerdings drücke sich dies auch in einer teils deutlich höheren Bewertung der Nokia-Aktie aus. Zudem habe auch bei Nokia der Trend stetig sinkender Umsatz- und Gewinnerwartung (noch) Bestand.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Nokia-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 5 auf 5,40 Euro angehoben. (Analyse vom 27.04.2017)Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:4,95 EUR +0,06% (04.04.2017, 15:52)