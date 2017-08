ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (11.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktie: Kurzfristiger Pullback bis 5,00 Euro möglich - ChartanalyseZwischen April 2015 und Ende April dieses Jahres wurde in der Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) bei einem vorausgegangenen Aufwärtstrend eine zwischengeschaltete Konsolidierung eingeleitet und führte das Papier von 7,89 Euro auf ein Verlaufstief von 3,66 Euro abwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mit einem Ausbruch über die obere Trendkanalbegrenzung Anfang Mai dieses Jahres sei es allerdings gelungen nur ein Zwischenhoch von gerade einmal 5,93 Euro zu etablieren, kurz darauf hätten wieder sukzessive Abgaben eingesetzt. Diese würden sich zurück auf die zuvor durchbrochene Trendkanalbegrenzung bewegen und könnten als regulärer Pullback gewertet werden. Noch aber sei gewisses Abwärtspotenzial vorhanden, weil eine markante Unterstützung ein Stück weit tiefer liege und ein Short-Investment durchaus zulasse.Solange sich Käufer nicht blicken lassen, ist ein kurzfristiger Pullback zurück auf das Unterstützungsniveau von rund 5,00 Euro vorstellbar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.08.2107)Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:5,291 EUR -1,56% (11.08.2017, 14:45)