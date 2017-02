Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein Telekommunikationskonzern und Mobilfunk-Hersteller mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Der ehemals weltgrößte Mobiltelefon-Hersteller will die Mobiltelefonsparte bis 2014 an Microsoft verkaufen. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI).



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktie: Konzernsparte "Networks" mit deutlicher Steigerung der operativen Marge - Aktienanalyse

Das finnische Unternehmen Nokia Oyi gehört zu den weltweit führenden Netzwerkausrüstern (Sparte "Networks") und verwertet sein umfangreiches Patentportfolio (Sparte "Technologies"), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.

Nach der Fusion mit Alcatel-Lucent habe sich das Produkt- und Service-Angebot ausgeweitet und die Position in Nordamerika verbessert.

Das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2016 sei ergebnisseitig besser als vom Markt erwartet ausgefallen. Der Gewinn je Aktie habe nach Unternehmensangaben mit 0,12 Euro um fünf Cents über der Konsensschätzung gelegen, wobei Nokia hier auch von einem positiven Steuereffekt profitiert habe. Der Umsatz, der laut Management 6,72 Mrd. Euro betragen habe, habe hingegen knapp die Markterwartung verfehlt, die bei 6,79 Mrd. Euro gelegen habe. Derzeit würden sich weltweit die Telekommunikationsunternehmen mit Investitionen in den Ausbau bzw. die Modernisierung ihrer Netze zurückhalten. Dennoch sei es Nokia in der größten Konzernsparte "Networks" gelungen, die operative Marge gegenüber dem Vorquartal um 600 Basispunkte auf 14,1% zu steigern.