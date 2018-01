Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,97 Euro -2,46% (18.01.2018, 16:10)



NYSE-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,86 USD -1,92% (18.01.2018, 16:10)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NYSE Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOK



Kurzprofil Nokia Oyj:



Nokia Oyj (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein Telekommunikationskonzern und Mobilfunk-Hersteller mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Der ehemals weltgrößte Mobiltelefon-Hersteller will die Mobiltelefonsparte bis 2014 an Microsoft verkaufen. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI).

(18.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Mohammed Moawalla von Goldman Sachs:Analyst Mohammed Moawalla von der Investmentbank Goldman Sachs vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Nokia Oyj (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) nur noch eine neutrale Haltung.Die Analysten von Goldman Sachs befürchten bei Nokia Oyj in der ersten Jahreshälfte 2018 eine Umsatzabschwächung.Probleme im US-Geschäft und die Annahme, dass höhere operative Aufwendungen zur Wiederbelebung des Wachstums notwendig werden könnten, würden Anlass bieten die Ergebnisschätzungen nach unten zu korrigieren.Analyst Mohammed Moawalla glaubt nicht, dass sich die Einnahmen vor dem zweiten Halbjahr erholen.Börsenplätze Nokia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:3,98 Euro -1,56% (18.01.2018, 15:53)