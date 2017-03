Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein Telekommunikationskonzern und Mobilfunk-Hersteller mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Der ehemals weltgrößte Mobiltelefon-Hersteller will die Mobiltelefonsparte bis 2014 an Microsoft verkaufen. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (01.03.2017/ac/a/a)



Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist wieder da! Die Kult-Handymarke ist wieder am Start, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In diesen Tagen sei Mobile World Congress in Barcelona. Für große Aufmerksamkeit in Katalonien sorge ein noch junges Unternehmen aus Finnland. HMD Global aus Helsinki bringe nämlich Smartphones unter dem Markennahmen "Nokia" und mit Android als Betriebssystem heraus. Diese würden aktuell in Barcelona der Weltöffentlichkeit präsentiert. Was aber habe dies nun mit Nokia zu tun? Einiges. So rekrutiere sich die Führungsmannschaft von HMD laut Medienberichten unter anderem aus früheren Managern der ebenfalls finnischen Nokia. Laut einem Bericht von "Heise Online" erhalte Nokia zudem einen von fünf Aufsichtsrats-Sitzen bei HMD. Der Kern des Geschäfts: Nokia gebe HMD seine Markenrechte und erhalte dafür Lizenzgebühren. Denn Nokia agiere mittlerweile als Netzwerk-Ausrüster. Wie auch der schwedische Konkurrent Ericsson, der auch mal Handys hergestellt habe.Aktuell arbeite die Aktie von Nokia daran, den mittelfristigen Abwärtstrendkanal nach oben zu verlassen. Die 200-Tage-Linie, welche aktuell bei 4,71 Euro verlaufe, habe bereits vor wenigen Tagen überwunden werden können. Zudem befindet sich der IT-Titel in einem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei 4,32 Euro verläuft, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.03.2017)