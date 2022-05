Börsenplätze Nio-Aktie:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (25.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroauto-Startups Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Nio-Aktie bereite den Anlegern schon seit Monaten Kopfschmerzen und im Mai habe das Papier sogar ein neues Mehrjahrestief markiert. Doch es gebe einige Hinweise im Chart, die auf ein mögliches Ende der langen Durststrecke hindeuten würden. Potenzielle und bereits investierte Anleger sollten nun auf diese Zeichen achten.Nach dem neuen Mehrjahrestief bei 11,67 Dollar habe die Nio-Aktie um bis zu 50 Prozent in wenigen Tage zugelegt. Ein starkes Zeichen der Bullen, dass sie den Titel noch längst nicht abgeschrieben hätten. Seit dem Zwischenhoch bei 17,60 Dollar am 20. Mai hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Wichtig sei jetzt, dass die Unterstützung bei 14,28 Dollar standhaft bleibe. Zudem fungiere das Jahrestief ebenfalls als starke Unterstützung.Da der starke Anstieg zusätzlich mit überdurchschnittlichem Handelsvolumen einhergegangen sei, stünden die Chance für eine nachhaltige Erholung recht gut. Zudem sei das neue Jahrestief nicht wesentlich weiter vom alten Tief bei rund 13 Dollar entfernt. Somit würden einige Anleger dieses Preisniveau als eine günstige Kaufgelegenheit bewerten. Wichtig sei jetzt, dass die Bullen zeitnahe wieder positives Momentum aufbauen und den Kurs über den Widerstand bei rund 18 Dollar hieven würden. Gelinge dieser Ausbruch in den nächsten Wochen, leite der Breakout eine kurzfristige Trendwende ein und löse zugleich ein starkes Kaufsignal aus.Anleger sollten auf die Reaktion der Nio-Aktie achten, wenn sie an den Widerstand bei 18 Dollar anlaufe. Gelingt der Ausbruch, können risikofreudige Anleger einen Einstieg wagen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Bei der hohen Volatilität sollte die Positionsgröße entsprechend angepasst werden. (Analyse vom 25.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link