Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (24.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio: Die ganze Geschichte etwas abkühlen lassen - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) im Interview mit "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Die Kursentwicklung der Nio-Aktie sei ein Phänomen. Ende 2019 sei die Aktie klinisch tot gewesen. Jetzt sei sie der Liebling der Börsianer sowie der Analysten geworden. Der Wert habe sich in diesem Jahr mehr als verzehnfacht. Die Bewertung sei mittlerweile sehr ambitioniert. Der Experte würde sich jetzt schwer tun, auf den fahrenden Zug zu springen. Da werde irgendwann eine Konsolidierung geben. Im Moment sollte man die ganze Geschichte etwas abkühlen lassen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 24.11.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:44,30 EUR -5,54% (24.11.2020, 18:52)