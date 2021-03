Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (02.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio sei sicherlich eines der heißesten Start-Ups im E-Mobility-Sektor. Der chinesische Elektroauto-Hersteller baue Stück für Stück seine Modell-Palette aus. Am Montag habe Nio Zahlen für Jahr 2020 vorgelegt. Die seien an der Börse eher durchwachsen angekommen.Nio habe in der Nacht auf Dienstag seine Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt. Der Verlust pro Aktie habe 1,05 Chinesische Yuan (CNY) betragen, Analysten hätten im Vorfeld mit 0,388 CNY pro Anteilsschein gerechnet.Auch was das Gesamtjahr betreffe, sei der Verlust pro Aktie höher ausgefallen. Nio habe 4,74 Yuan (CNY) pro Aktie geliefert, während die Analysten im Schnitt mit 3,816 Yuan (CNY) gerechnet hätten.Der Umsatz hingegen sei erfreulich ausgefallen. Nio habe ein Plus von 108 Prozent auf 16,26 Milliarden Chinesische Yuan (umgerechnet 2,09 Milliarden Euro) verbucht. Analysten seien von 16,22 Milliarden Chinesische Yuan ausgegangen.Die zuletzt vorgestellte E-Limousine eT7 treffe den Nerv der Zeit und bedeute für Nio den Vorstoß in den Markt für Limousinen. Bislang sei Nio im SUV-Bereich vertreten gewesen."Der Aktionär" bleibe für Nio positiv gestimmt: Die Modellpalette werde ausgebaut, hinzu komme ein eigenes Akku-Wechsel-Konzept und der Aufbau eines Lade-Netzwerks.Wer investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Auf dem aktuellen Niveau sei der Aufbau einer neuen, ersten Position vertretbar, wobei die Bewertung nach wie vor extrem sportlich sei. (Analyse vom 02.03.2021)