Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

41,98 EUR -1,18% (05.07.2021, 16:17)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

50,40 USD -0,98% (02.07.2021, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (05.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Letzten Donnerstag habe Nio mit zwei neuen Rekorden bei seinen Auslieferungen punkten können. Die Kauflaune der Anleger sei aber recht zügig wieder abgeebbt. Am Freitag habe das Papier recht zügig seine Gewinne wieder abgegeben. Anleger sollten sich jetzt aber nicht aus der Ruhe bringen lassen.Insgesamt sehe es für die Nio-Aktie wieder richtig gut aus. Anfang Juni habe der Titel eine V-Formation, die er zwischen Ende April und Juni ausgebildet habe, nach oben aufgelöst. Nachdem er sich anfangs nur langsam nach oben gekämpft habe, habe sich in der letzten Woche die Aufwärtsbewegung beschleunigt. Besonders die neuen Auslieferungszahlen hätten die Nio-Aktie stark beflügeln können.Doch seit Freitag sei erstmal Schluss mit dem Kursfeuerwerk. Der Kurs habe in den letzten beiden Handelstagen um knapp zehn Prozent korrigiert. Charttechnisch gesehen sei dies jedoch halb so schlimm. Nach den starken Kurssprüngen Ende letzter Woche habe das Papier bis zu fünf Prozent über dem oberen Bollinger-Band notiert. Da sich der Kurs zu 95 Prozent innerhalb des Bandes aufhalte, sei eine Gegenbewegung wahrscheinlich gewesen. Solange sich die Aktie aber oberhalb der Unterstützung am Zwischenhoch bei 48,37 Dollar halten könne, sei der kurzfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt.Investierte nehmen jetzt den Gewinn mit, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Halte sich der Kurs der Nio-Aktie über der Unterstützung, biete sich alternativ ein Teilverkauf an. Mit der restlichen Position könne dann auf eine anhaltende Erholungsbewegung bis an das Rekordhoch bei 66,99 Dollar gesetzt werden. (Analyse vom 05.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link