Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

24,30 EUR +2,25% (16.10.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

28,48 USD +1,46% (16.10.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (18.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Chinesische Internet- und E-Auto-Aktien geben mächtig Gas, viele Titel notieren nahe oder sogar auf Rekordhoch. Doch nicht jede Aktie eignet sich auch für jeden Anlegertyp. DER AKTIONÄR verrät, wie Investoren jetzt handeln sollten.Während im Rest der Welt die Corona-Infektionszahlen die Schlagzeilen beherrschen würden, setze sich die wirtschaftliche Erholung in China dynamisch fort. Für den August habe das Reich der Mitte den höchsten Exportzuwachs seit 2019 gemeldet, die Einfuhren in der Zeit seien im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Der private Konsum erhole sich zwar langsamer, aber auch bei den Ausgaben der Bevölkerung zeige der Trend mittlerweile nach oben. Die Rahmenbedingungen für China-Tech würden günstig bleiben. Das spiegele sich in den Kursgewinnen der entsprechenden Aktien wider.Als richtig heiß würden derzeit die Aktien chinesischer Elektroutobauer und damit die von Nio. Die Empfehlung des "Aktionärs" sei in den letzten Wochen regelrecht durch die Decke gegangen und notiere mit weit mehr als 200% im Plus. Nio werde medial gerne auch als "chinesische Tesla" bezeichnet und beziehe einen Teil ihrer Faszination wohl genau aus diesem Umstand - und der brachialen Kursentwicklung des US-Elektroautopioniers im laufenden Jahr. Nio sei allerdings mehr als ein lauer Abklatsch.Nio sei eine Spekulation auf die zukünftige Elektromobilität und eigne sich nur für risikobereite Investoren, die mit den zu erwartet hohen Kursschwankungen klarkommen. Die Bewertung mit KUV 15 sei hoch und eine - auch größere Korrektur - nach der jüngsten Rally möglich. Die langfristigen Perspektiven seien aber enorm, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link