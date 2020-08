Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

17,20 EUR -0,58% (27.08.2020, 13:17)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,44 USD +14,57% (26.08.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (27.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Wolf vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Zu den Wirtschaftsthemen des Jahres 2020 zählt fraglos der Hype um die Hersteller von Elektroautos. Neben Tesla steht vor allem der chinesische Produzent Nio im Fokus der Anleger. Ähnlich wie bei den Amerikanern besteht auch bei den Chinesen deutliches Aufwärtspotential.Die Börsengeschichte von Nio sei noch recht jung. Erst knapp zwei Jahre notiere der chinesische Elektro-Fahrzeughersteller an der NYSE, doch die Schwankungen könnten sich sehen lassen. Angefangen von einem ersten Ausreißer nach oben bis 11,60 USD, sei es bis Ende des vergangenen Jahres abwärts bis 1,32 USD gegangen. Danach habe der Wert bis Anfang Juni in einer Spanne zwischen 2 und 4 USD geschwankt, bevor es im Zuge der Tesla-Rally zu einem Run in Richtung 15 Usd gekommen sei. Die kurze Konsolidierung sei am Dienstag dieser Woche mit dem nächsten Ausbruch beendet worden. Dabei sei das nächste Kursziel bei 18 USD förmlich pulverisiert, die danach folgende Marke von 21,50 USD schon fast erreicht worden. Hier könnten zunächst Gewinnmitnahmen einsetzen, denen sich bei 18,80 USD und 18 USD neue Kaufinteressenten entgegenstellen würden. Oberhalb von 21,50 USD liege das nächste Kursziel bei 26 USD.Das Momentum in der Nio-Aktie spreche ganz klar für die Bullen. Schärfere Korrekturen in dem steilen Aufwärtstrend müssten jederzeit einkalkuliert werden, so Andreas Wolf vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2020)