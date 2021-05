Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

27,56 EUR -2,55% (11.05.2021, 15:37)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

34,33 USD -7,07% (11.05.2021, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (11.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Beim Papier des chinesischen Unternehmens brenne die Hütte. Nachdem die Nio-Aktie bereits letzte Woche mit rotem Vorzeichen geschlossen habe, habe sich der Abverkauf in dieser Woche fortgesetzt.Die Nio-Aktie habe in den letzten Wochen nicht so recht wohin gewusst. Nach dem massiven Abverkauf zwischen Anfang Februar und Anfang März sei sie in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Dabei habe er sich in Form eines abfallenden Dreiecks bewegt.Noch am letzten Freitag habe der Kurs über der unteren Begrenzung des Dreiecks (35 USD) direkt an der 200-Tage-Linie bei 37 USD geschlossen. Am gestrigen Montag sei der Titel unter diese beiden Unterstützungen gerutscht und habe damit ein starkes Verkaufssignal generiert.Das Chartbild der Nio-Aktie hat sich massiv eingetrübt, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2021)