Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

37,00 EUR +6,63% (11.03.2021, 18:14)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

44,14 USD +6,82% (11.03.2021, 18:07)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (11.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Vier Wochen lang sei die Nio-Aktie auf Talfahrt gegangen. Seit dem Allzeithoch habe sich der Wert des E-Auto-Startups sogar halbiert. Am Dienstag habe das Papier jedoch zu einer Gegenbewegung gestartet. Aktuell stehe die Nio-Aktie an einer enorm spannenden Marke.Während des starken Abverkaufs der letzten Wochen habe die Nio-Aktie viele wichtige Unterstützungen, wie die 50- und die 100-Tage-Linie, durchbrochen. Zuletzt sei der Kurs am Montag sogar unter die massive Unterstützungszone gefallen, die zwischen 38,11 und 39,51 Dollar verlaufe.Nachdem DER AKTIONÄR bereits eine Gegenbewegung vermutet habe, habe der Wert am Dienstag einen enorm kräftigen Kurssprung nach oben gemacht und den eben genannten Bereich deutlich hinter sich gelassen. Heute habe die Nio-Aktie mit einer Kurslücke nach oben geöffnet und stehe damit über dem Widerstand am Dezember-Zwischentief bei 42,23 Dollar. Könne sich die Nio-Aktie heute nachhaltig über dieser Marke halten, dürfte sie schon in Kürze Kurs auf das Ziel an der 100-Tage-Linie bei 47,64 Dollar nehmen.Anleger behalten die Nio-Aktie auf der Watchlist, so Timo Nützel von "Der Aktionär" (Analyse vom 11.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link