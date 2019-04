Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des E-Autobauers Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio habe mit seinem seine Quartalszahlen die eigene Prognose übertroffen. Damit habe auch die Aktie ihre Talfahrt beendet. Es sei noch nicht lange her, da habe das Papier mit 10,50 Dollar ein neues Hoch markiert. Nachdem die Prognose für 2019 weit unter den Erwartungen gelegen habe, sei die Aktie bis auf 4,75 Dollar abgestürzt. Jetzt sei es an der Zeit für ein Comeback.Nio habe im ersten Quartal 2019 3.989 Elektroflitzer des Modells ES8 ausgeliefert. Zusammengenommen seien es 2019 bislang 15.337 Autos. Damit habe Nio weit über der erst vor wenigen Wochen ausgegeben Prognose gelegen.Allein im März 2019 seien die Auslieferungen beim ES8 auf 1.373 Autos gestiegen, ein Plus von 69,3 Prozent zum Vormonat mit 811 E-Flitzern des Modells ES8. Dazu müsse man aber auch sagen, dass der Monat Februar durch das chinesische Neujahr, sprich durch mehrere Feiertage, belastet worden sei.Noch im Januar habe Nio 1.805 Einheiten an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht. Damit habe Nio die eigene Prognose von 3.500 bis 3.800 Auslieferungen für das Auftaktquartal 2019 deutlich übertroffen.Nio sollte in den nächsten Monaten nicht nur mit dem Verkauf des ES6 für die eine oder andere Überraschung gut sein. Der ES werde bald in den chinesischen Show-Rooms zu sehen sein. Gut möglich, dass bald neue Kooperationen bekannt gegeben würden.Zu bedauern sei, dass Nio die Pläne für ein eigene Werk in Shanghai aufgegeben habe. Solle heißen: Auch in Zukunft würden sowohl der ES8 als auch der ES6 von Partner Jianghuai Automobile übernommen. Sicherlich würden dadurch jede Menge an Gebühren fällig, jedoch umgeht Nio beispielsweise derartige Produktionsprobleme, unter welchen Tesla zu leiden gehabt habe. "Langfristig werden wir die Zusammenarbeit im Fahrzeugbau fortsetzen, um die Effizienz von Investitionen und Management zu verbessern", habe Nio-Deutschland-Sprecher Felix Buchner gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Nio ist im Vergleich zu BYD sicherlich die weitaus spekulativere, aber auch die spannendere Wahl im Bereich der Elektromobilität, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 7,50 Dollar. Nio habe "nur" E-Autos im Angebot, während BYD weitaus breiter aufgestellt sei: E-Autos, E-Busse, Batterieproduktion und das Monorail-Geschäft. Was die BYD-Aktie betreffe, so hätten Anleger eine spekulative Möglichkeit, am Boom der Elektromobilität in China zu partizipieren. (Analyse vom 03.04.2019)