Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (08.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio habe seine Auslieferungen im April mehr als verdoppelt. Die Aktie klettere weiter. Wo lägen die nächsten Hürden?Nio habe im April 3.155 Elektroautos ausgeliefert. Im Vergleich zum Vormonat ein Plus von 105,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrage der Zuwachs sogar 180,7 Prozent. Noch vor wenigen Monaten hätten viele Anleger Zweifel gehabt, ob Nio den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten könne. Eine Geldspritze in Höhe von einer Milliarde US-Dollar von Investoren wie der staatlich kontrollierten Hefei Construction Investment Holding sowie CMG-SDIC Capital Management und Anhui High and New Technology Industrial verschaffe dem chinesischen Start-up wieder Luft zum Atmen. Der Deal "behebt kurzfristige Liquiditätsprobleme rund um Nio", habe Robin Zhu, Analyst bei Sanford C. Bernstein, gesagt.Nio habe den elektrischen SUV ES8 und die kleinere Ausgabe davon, den ES6 im Portfolio. Zuletzt habe Nio mit der Fertigung des EC6 einem Elektro-Coupé-SUV begonnen. Die Auslieferungen sollten bereits im Juli 2020 starten. Die Elektro-Autos fertige Nio nicht selbst, sondern würden im Auftrag des Partners, der Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC) gebaut. Bislang habe Nio 38.906 Elektroautos gebaut und ausgeliefert. 6.993 davon im Jahr 2020."Der Aktionär" gehe davon aus, dass die chinesische Regierung im Jahresverlauf die Konjunktur anschieben werde. Weitere Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität stünden mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der To-do-Liste. Die Nio-Aktie habe nach der Geldspritze durch verschiedene Investoren bereits deutlich Boden gut gemacht. Von 3,00 Dollar sei es bis auf 3,40 Dollar nach oben gegangen. Nach dem Absatzzahlen für den Monat April sei die Aktie bis auf 3,64 Dollar geklettert. Die nächste Hürde sei die psychologisch wichtige Marke von 4,00 Dollar. Werde diese genommen, laute das nächste Etappenziel 5,00 Dollar.Nio bleibe spannend, jedoch extrem spekulativ. Der Börsenwert sei sportlich. 3,8 Mrd. Dollar stünden einem erwarteten Umsatz von 1,4 Mrd. Dollar für 2020 gegenüber. Nur als kleine Depotbeimischung geeignet, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link