Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

18,25 EUR +0,83% (05.10.2020, 20:16)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

21,3099 USD +0,61% (05.10.2020, 20:01)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (05.10.2020/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio habe sehr gute Verkaufszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Die Aktie sei im Anschluss auf ein neues Allzeithoch geklettert. Das Potenzial sei noch nicht ausgereizt.Gute News für Nio. Der chinesische Elektroauto-Hersteller habe im September 4.708 Fahrzeuge ausgeliefert. Ein Plus von 133,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im gesamten dritten Quartal 2020 sei das Plus gegenüber dem Vorjahr noch etwas deutlicher ausgefallen: Nio habe 12.206 Elektroflitzer verkauft. Ein Zuwachs von 154,3 Prozent. Verbraucher würden den Elektroauto-Hersteller zunehmend als "hochwertige Premiummarke" mit erstklassiger Technologie und erstklassigem Service wahrnehmen, so Analyst Edison Yu von der Deutschen Bank.Der positive Trend sollte sich bei Nio fortsetzen: Grund dafür sei unter anderem der kürzlich erfolgte Verkaufsstart des neuen SUV-Coupés EC6. Darüber werde im laufenden Jahr noch eine vollelektrische Limousine EE7 auf den Markt kommen. Ein Grund, warum Deutsche Bank-Analyst Yu für das vierte Quartal 2020 erneut mit Rekordauslieferungen und -margen rechne.Die Aktie sei und bleibe spannend, jedoch extrem spekulativ. Die letzte Konsolidierung sei mit dem Ausbruch über das Hoch bei 20,50 Dollar aufgelöst worden. Die Aktie besteche durch ihre relative Stärke. Nächstes Kursziel: 30,00 Dollar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: