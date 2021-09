Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (27.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Die japanischen Entwickler von Nintendo würden dringend eine gute Idee brauchen. Ein Kursverlust von mehr als 25 Prozent seit dem 52-Wochen-Hoch und der aktuell schwache Gaming-Markt hätten den Machern von Mario, Pokémon und Co massiv zugesetzt. Ein Ausflug in die Kinos sowie Stars wie Chris Patt und Jack Black sollten das Blatt nun wenden.Eigentlich seien Kult-Games wie "Super Mario", "Animal Crossing" und "Pokémon" wahre Umsatztreiber für das japanische Unternehmen. Auch die hauseigene Konsole Nintendo-Switch habe in der Corona-Pandemie neue Absatzrekorde aufgestellt. Die letzten Quartalszahlen würden jedoch eine andere Sprache sprechen: Ein Umsatzrückgang im zweistelligen Bereich und 22 Prozent weniger Hardware-Erlöse hätten Nintendo wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt.Im aktuell generell schwachen Gaming-Markt hätten diese Faktoren zu hohen Kursverlusten und unzufriedenen Anlegern geführt. Ein erster Schritt in Richtung Filmbranche solle dem Entwicklerstudio nun einen neuen Markt erschließen. In der Nintendo Direct vom 24. Oktober habe das Unternehmen mitgeteilt, dass ein animierter "Super Mario Bros."-Film in Zusammenarbeit mit dem Animationsstudio Illumination (z.B. "Ich - Einfach unverbesserlich") erscheinen solle.Der Film in Starbesetzung könnte was werden und sende zudem ein wichtiges Signal an die Anleger: Die Franchises seien so bekannt und beliebt, dass hier sogar Filme gedreht werden könnten.Die Nintendo-Aktie wurde jedoch nach den jüngsten Kursverlusten ausgestoppt - ein Neueinstieg drängt sich aktuell nicht auf, so Robin Balke. (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link