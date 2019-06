Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

304,50 EUR -2,56% (12.06.2019, 19:19)



Börse Tokio-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

37,980,00 JPY -3,53% (12.06.2019)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (12.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Die Aktie von Nintendo sei am gestrigen Handelstag um fast 4 Prozent in den Keller gerauscht. Grund sei eine Verschiebung des Release des Videospiels New Horizon gewesen. Mit Hochspannung sei die Fortsetzung von Animal Crossing erwartet worden. Eine herbe Enttäuschung für Spieler und Anleger zugleich.Eigentlich sollte "Animal Crossing: New Horizon" schon im Herbst dieses Jahres herauskommen. Jetzt habe Nintendo das Release-Datum auf den 20. März 2020 verlegt. Bei New Horizon handle es sich um ein Simulationsspiel, in dem sich Spieler auf einer Insel befänden und dort ihr eigenes Inselparadies gestalten könnten.Analysten von Nomura hätten gegenüber CNBC große Erwartungen an das Spiel bekundet. "Animal Crossing: New Horizon" sollte vor allem helfen, die eher schwachen Switch Verkäufe zu stärken. Darüber hinaus hätten Analysten mit der Bekanntgabe einer neuen Version der Nintendo Switch gerechnet. Aber auch dazu habe es seitens Nintendo keine Ankündigungen gegeben.Erst im letzten Jahr hätten die Japaner ihre Prognose von 20 Millionen auf 17 Millionen verkaufte Switch-Geräte senken müssen. Für das aktuelle Geschäftsjahr möchte Nintendo 20 Millionen Stück verkaufen.Für Anleger gilt also: Abwarten und weiter beobachten, so Nicola Hahn von "Der Aktionär" zu der Nintendo-Aktie. (Analyse vom 12.06.2019)