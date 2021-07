Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (07.07.2021/ac/a/a)



Nach zahlreichen Spekulationen habe das japanische Unternehmen nun endlich das Geheimnis um die neue Switch gelüftet. Die am Dienstag vorgestellte Konsole könne aber nicht allen Erwartungen entsprechen, denn die neue Switch verzichte auf einen großen Sprung bei der Rechenpower und damit auf 4K-Auflösung. Dass beim SoC (System-on-a-Chip) nicht auf ein verbessertes Modell gesetzt werde, dürfte mit der anhaltenden Chipknappheit zusammenhängen.Das neue Modell komme damit nicht als die erwartete "Switch Pro" daher, dafür jedoch mit einem etwas höheren Preis von 350 USD. Neuerungen seien ein 64 GB großer Speicher, ein größeres 7-Zoll OLED-Dipslay, verbesserte Lautsprecher und ein verstellbarer Ständer - also alles Verbesserungen für den portablen Modus der Hybrid-Konsole."Diese neue Switch sieht eher wie ein Zwischenmodell aus als ein wirkliches Upgrade", habe Nintendo-Experte Serkan Toto gegenüber Bloomberg gesagt und habe sich damit zu einer ganzen Reihe an enttäuschten Fans und Investoren gesellt. Anfängliche Kursverluste habe die Nintendo-Aktie aber schnell wieder aufholen können.Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities habe gegenüber Gamespot gesagt: "Ich denke der Preis, der höher ist als bei der Original-Version vor vier Jahren, verrät uns, dass Nintendo weiterhin mit einer hohe Nachfrage rechnet." Sein Analysten-Kollege Mat Piscatella sehe in dem OLED-Modell den Versuch, die Nachfragekurve und die durchschnittlichen Verkaufspreise zu stabilisieren - eine Strategie, die bereits in der Vergangenheit erfolgreich gewesen sei.Die Enttäuschung über die Switch (OLED) habe sich schnell gelegt. Impulse für die Nintendo-Aktie dürften vom neuen Modell nicht ausgehen. Hierfür müssten wohl erste Verkaufszahlen abgewartet werden, die sich aufgrund des höheren UVPs dann noch kräftiger auf die Umsatzentwicklung auswirken könnten.Die Nintendo-Aktie verharre damit im Seitwärtstrend. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, denn die Gründe für ein langfristiges Long-Invest hätten sich nicht geändert. Neueinsteiger sollten auf klare fundamentale oder charttechnische Signale warten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2021)