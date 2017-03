Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (27.03.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des japanischen Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Die portable Konsole Switch komme sehr gut bei den Gamern an. Auch wenn es an passenden Spielen mangle, könnten sich die ersten Verkäufe sehen lassen. Bereits in den ersten Wochen treffe das Produkt auf eine rege Nachfrage. Die Switch-Konsole sei fast überall ausverkauft und habe gute Kritiken (Bei Amazon 4,5 von 5 möglichen Sternen in der Version Neon-Rot / Neon-Blau).Dank der starken Nachrichten rund um die neue Konsole habe die Nintendo-Aktie die Bodenbildung abschließen und sich von der psychologisch wichtigen 200-Tage-Linie nach oben absetzen können. Zwar dürfte der "neue Hype" um Switch weitaus geringer ausfallen, als dies im vergangenen Jahr beim Augmented-Reality-Hit Pokémon Go der Fall gewesen sei. Doch weitere positive Impulse dürfte der japanische Titel erhalten, zumal die Charttechnik überzeuge.Engagierte Anleger sollten bei der Nintendo-Aktie dabei bleiben - risikobewusste Investoren können sich bei größeren Rücksetzern eine Position ins Depot legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Stopp 172,00 Euro. (Analyse vom 27.03.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Nintendo-Aktie:205,05 EUR -1,18% (08.03.2017, 08:03)