Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

8,651 EUR -0,89% (09.08.2021, 14:24)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

10,28 USD +1,28% (06.08.2021, 22:2002)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Ticker-Symbol Deutschland Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (09.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der Gründer und frühere Chef des Elektrofahrzeugbauers Nikola, Trevor Milton, sei vor zwei Wochen wegen mehrfachen Betruges angeklagt worden. Nun sei bekannt geworden, dass der US-Unternehmer Aktien im Wert von 77 Mio. USD verkauft habe. Die Nikola-Aktie notiere derweil in der Nähe ihres Tiefstands bei 10 USD.Aus Miltons Mitteilung vom Freitagabend an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gehe hervor, dass der Verkauf im Zeitraum zwischen dem 4. und 6. August erfolgt sei. Insgesamt habe der Ex-Chef 7,5 Mio. Aktien zu einem Kurs von zehn bis 10,60 USD veräußert und habe damit rund 77 Mio. USD eingenommen.Der umstrittene Unternehmer sei am 23. Juli wegen Wertpapierbetrugs angeklagt worden. Milton solle der 49-seitigen Anklage zufolge in "fast allen Aspekten des Unternehmens" gelogen haben, um den Börsenkurs nach oben zu treiben. Zu den Klägern würden Investoren gehören, die wegen falscher Angaben zu den Produkten des börsennotierten Unternehmens eine Menge Geld verloren hätten.