Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

44,30 EUR +4,24% (09.09.2020, 13:52)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

50,05 USD +40,79% (09.09.2020, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (09.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nikola-Aktie sei gestern um 40% nach oben gegangen. Dies nachdem General Motors einen Anteil von 11% gemeldet habe. Nikola erhalte dafür 2 Mrd. USD. Das Ganze könnte sich für beide zu einer Win-Win-Situation herausspielen: Nikola liefere die Ideen und GM nehme den Brennstoffzellen-SUV Ende 2022 in die Produktion. Analysten bewerten den Deal deshalb so positiv, weil er enormes Einsparpotenzial von vielen Milliarden Dollar letztendlich ermöglicht, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Nikola-Aktie. (Analyse vom 09.09.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nikola-Aktie: