Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

38,50 USD -10,67% (07.07.2020, 19:14)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

43,19 USD -11,71% (07.07.2020, 18:59)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (07.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola lebt nur von der Fantasie - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) im Interview mit "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Nikola lebe nur von der Fantasie, so der Aktienprofi. Die Umsätze seien null in diesem und würden null im nächsten Jahr. Der Börsenwert sei teilweise über 30 Mrd. USD gestiegen. Die Nikola-Aktie sei der Rallye viel zu weit vorausgeeilt und jetzt gebe es eine Korrektur. Diese müsste bei Nikola eigentlich noch viel weiter gehen. Kurse von 10 bis 15 USD für die Nikola-Aktie sind gerechtfertigt, aber sicherlich keine 50 USD, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.07.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nikola-Aktie: