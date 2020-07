Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (10.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nikola sei mit Vollgas an der US-Börse angekommen. Investoren der ersten Stunde könnten sich daher über satte Gewinne freuen. Dazu zähle auch Worthington Industries, ein Hersteller von Druckgasbehältern aus Columbus im US-Bundesstaat Ohio. Das Unternehmen habe nun einen Teil der Nikola-Aktien verkauft.Wie einem Filing der Firma zu entnehmen sei, betrage die Beteiligung an Nikola nun noch 3,9 Prozent (zuvor 5,9 Prozent). Worthington Industries habe sich somit von insgesamt fünf Millionen Aktien für einen Gegenwert von 237,9 Millionen Dollar getrennt. De facto habe die Restbeteiligung einen Wert von rund 800 Millionen Dollar.In Addition ergebe sich damit ein Wert von gut einer Milliarde Dollar. Worthington Industries selbst bringe lediglich 1,9 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage. Ergo: Etwa die Hälfte der Marktkapitalisierung decke nur die Nikola-Beteiligung ab.Für Anleger mit einem langen Atem sei Worthington Industries ein Blick wert. Denn mit der Aktie könne man indirekt an der Nikola-Story partizipieren. On top gebe es eine Dividendenrendite von derzeit 2,7 Prozent.Bei der Nikola-Aktie hingegen sollten sich interessierte Anleger vorerst weiter gedulden und auf günstigere Einstiegsgelegenheiten warten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Im Kurs seien nach wie vor viele Vorschusslorbeeren eingepreist. (Analyse vom 10.07.2020)