Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

17,15 EUR +1,78% (28.09.2020, 14:34)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

19,46 USD +1,88% (25.09.2020)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (28.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Nikola-Aktie dürfte am ersten Handelstag der neuen Woche wieder verstärkt im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stehen. Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichte, dass die Verhandlungen mit dem Ölriesen BP über den Bau von Wasserstofftankstellen weiterhin im Gang seien. Letzte Woche habe das "Wall Street Journal" noch berichtet, die Gespräche lägen wegen der Betrugsvorwürfe speziell gegenüber Ex-Chef Trevor Milton auf Eis. Vorbörslich ziehe die Aktie an.Die Geschichte um Nikola nehme ständig neue Wendungen. Erst die Gerüchte, dass die Gespräche zwischen dem Elektro-Lkw-Hersteller und mehreren potenziellen Partnern, darunter BP, über den Bau von Wasserstofftankstellen auf Eis gelegt worden seien. Jetzt die Gerüchte, dass alles wie geplant vonstatten gehe.Laut Nathan Anderson, Chef von Hindenburg Research, sollten weitere schlechte Nachrichten über Nikola auftauchen. "Die Geschichte ist noch nicht vorbei", so Anderson letzte Woche gegenüber CNBC.Die Aktie eignet sich aber weiter nur für sehr mutige Anleger, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link