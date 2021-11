Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

12,80 EUR -1,95% (05.11.2021, 09:46)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

15,44 USD +21,48% (04.11.2021)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Ticker-Symbol Deutschland Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (05.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Das Lkw-Start-up Nikola habe mit den Zahlen zum dritten Quartal und Aussagen zur Geschäftsentwicklung am Donnerstag für Furore gesorgt. An der NASDAQ habe das Papier daraufhin satte 21,5 Prozent an Wert gewonnen. Damit werde das Unternehmen inzwischen wieder mit einer Marktkapitalisierung von 6,2 Milliarden Dollar gehandelt.Einmal mehr habe Nikola keinen nennenswerten Umsatz ausgewiesen. Beim bereinigten EBITDA habe im Berichtszeitraum ein Verlust von 84,7 Millionen Dollar in den Büchern gestanden. Unter dem Strich habe sich der Fehlbetrag auf 0,22 Dollar je Aktie belaufen, womit Nikola die Prognose um 0,16 Dollar habe übertreffen können.Darüber hinaus habe Nikola bekannt gegeben, bis zu 25 Batterie-elektrische Lkw bis Ende 2021 an die Händler und Kunden auszuliefern. Der Brennstoffzellen-basierte "Nikola Tre" liege dem Vernehmen nach im Zeitplan und die Tests hätten begonnen.Betrugsvorwürfe um den ehemaligen Nikola-Chef Trevor Milton hätten das Start-up ins Visier der US-Börsenaufsicht SEC gebracht. Das Unternehmen habe nun 125 Millionen Dollar für einen möglichen Vergleich mit der Behörde reserviert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: