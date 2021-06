Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (23.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nikola habe in der vergangenen Woche eine Vereinbarung über den Verkauf von Aktien im Wert von bis zu 300 Millionen Dollar an die Investmentbank Tumim Stone Capital bekannt gegeben. Nun beteilige sich das Lkw-Start-up an einem Wasserstoffprojekt, das voraussichtlich eines der größten in den USA sein werde.Nikola investiere 50 Millionen Dollar in Wabash Valley Resources (WVR), ein Unternehmen aus West Terre Haute (US-Bundesstaat Indiana). Damit erhalte das Start-up eine 20-prozentige Beteiligung an dem Projekt zur Produktion von sauberem Wasserstoff im Mittleren Westen der USA.Das Projekt sehe vor, feste Abfallprodukte wie Petrolkoks in Kombination mit Biomasse zu nutzen, um sauberen, nachhaltigen Wasserstoff für Transportkraftstoffe und die Grundlaststromerzeugung zu produzieren. Gleichzeitig werde es auch die Kohlenstoffemissionen für eine dauerhafte unterirdische Sequestrierung auffangen.Der erste Spatenstich werde für Anfang 2022 erwartet und die Fertigstellung werde etwa zwei Jahre dauern. Durch die Zusammenarbeit würden Nikola und WVR erwarten, eine Vorreiterrolle bei der Umstellung auf saubere Transportkraftstoffe für den Lkw-Verkehr im Mittleren Westen einzunehmen. Diese Region gelte als einer der intensivsten kommerziellen Transportkorridore in den USA.Die Nikola-Aktie befinde sich derweil seit Anfang Juni in einer Seitwärtsphase. Eine weitere Erholung sei erst in Sicht, wenn die 19-Dollar-Marke überwunden werde. In diesem Bereich verlaufe auch der GD200.Die Aktie bleibt nach wie vor nur für hartgesottene Anleger als Zocker-Papier geeignet, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.06.2021)