Börsenplätze Nikola-Aktie:



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

35,97 USD +6,58% (05.06.2020)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (08.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Was für Apple die Keynote sei, sei für das Start-up Nikola die Nikola World. Firmengründer Trevor Milton habe nun dieses Event für 2020 angekündigt. Weitere Details solle es am 29. Juni geben. Parallel dazu wolle Nikola die ersten Bestellungen für den Badger in Empfang nehmen. Es gehe Schlag auf Schlag."Badger World" werde laut Milton in diesem Jahr die Produktvorstellungsveranstaltung heißen. Beim Badger handle es sich um den entwickelten Pick-up von Nikola.An der US-Tech-Börse Nasdaq habe die unter dem Ticker-Symbol "NKLA" handelbare Nikola-Aktie weitere Zugewinne verbuchen können. Es sei 6,6 Prozent auf 35,97 Dollar für den Wert nach oben. Damit werde Nikola nun mit rund 13 Milliarden Dollar bewertet.Die Nikola-Papiere sind bis dato nicht an deutschen Handelsplätzen zu erwerben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.06.2020)