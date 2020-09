Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

30,20 EUR +11,03% (14.09.2020, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

35,79 USD +11,39% (14.09.2020, 22:15)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (15.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die US-Börsenaufsicht SEC nehme offenbar den Hybrid-Truck-Entwickler unter die Lupe. Die Behörde wolle die Vorwürfe des Leerverkäufers Hindenburg Research prüfen, schreibe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.Der Bericht von Hindenburg Research und die Antwort von Nikola hätten die Aktie massiv einbrechen lassen. Die Antwort sei von Investoren als zu wenig detailliert betrachtet worden. Hindenburg Research habe Nikola als ein "Meer an Lügen" bezeichnet und die Funktionsfähigkeit der Produkte angezweifelt, insbesondere der batterie- und wasserstoffbetriebenen LKW.Die Vorwürfe würden schwer wiegen. Nikola müsse jetzt alles daransetzen, die Dinge auszuräumen - sonst würden noch merklich schmerzhaftere Kursverluste drohen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link