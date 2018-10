Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

82,00 USD -0,61% (04.10.2018, 14:34, vorbörslich)



US6541061031



866993



NKE



NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

Die FQ1-Ergebnisse von Nike Inc. seien zwar stark ausgefallen und auch der Ausblick sei grundsolide. Die mittlerweile erreichte Bewertung der Nike-Aktie könnte aber den weiteren Spielraum begrenzen. Die gedämpften Kursreaktionen nach der Bekanntgabe des über den Erwartungen ausgefallenen Quartalsberichts würden darauf hindeuten, dass schon ein Großteil der positiven Nachrichten eingepreist sei, so der Analyst Erwan Rambourg. Nike falle es inzwischen schwerer positive Überraschungen zu produzieren. Die Aktienanalysten der HSBC stufen in ihrer Nike-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "hold" zurück, bestätigen aber das Kursziel von 92,00 USD.