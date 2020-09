NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

124,23 USD -0,42% (25.09.2020, 22:10)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (28.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nike-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Zuletzt hätten sie zwei Mal auf die aktuell besonders günstigen saisonalen Rahmenbedingungen der Nike-Aktie. Zur Erinnerung: Auf Basis der Daten seit 2000 befinde sich der Sportartikelhersteller bereits mitten in der Jahresendrally. Im Durchschnitt könne das Papier seit Beginn des Jahrtausends bis zum Jahresultimo um gut 13% zulegen - bei einer Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen von 80%. Durch die charttechnische Brille betrachtet gehe der saisonale Rückenwind mit neuen Rekordständen einher. So habe die Aktie ihr Allzeithoch inzwischen bis auf 129,94 USD ausbauen können. Der Haussetrend sei also absolut intakt, zumal der Frühjahrseinbruch letztlich als klassisches "V-Muster" interpretiert werden könne. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnitts ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis knapp 150 USD. Aber auch unter Risikoaspekten gebe die aktuelle Kursentwicklung Investoren wichtige Anhaltspunkte. Da die jüngste Wochenkerze einen sog. Außenstab darstelle, würden das Hoch und das Tief der abgelaufenen Woche eine besondere Bedeutung besitzen. Das Wochentief bei 111,77 USD sei deshalb als Stop-Loss prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:107,22 EUR +0,36% (28.09.2020, 09:06)XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:106,42 EUR -0,63% (25.09.2020, 17:35)