Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse der Analyst Brian Nagel von Oppenheimer:

Brian Nagel, Analyst vom Investmenthaus Oppenheimer, erwartet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. nunmehr eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.

Nike Inc. repräsentiere bereits eine dominierende, weltweite Marke. Das Unternehme nutze nun die digitalen Möglichkeiten in aggressiver Weise um die meisten Facetten des Geschäfts zu verbessern.

Die inzwischen positive Investmentthese beruht nach Angaben der Oppenheimer-Analysten auf langfristigen Aspekten und hänge nicht von kurzfristigen Daten ab. Der Umsatztrend von Nike habe sich in den letzten Quartalen deutlich verbessert, zum einen weil die internen Maßnahmen Früchte tragen würden und zum anderen weil der Konkurrenzdruck geringer geworden sei. Analyst Brian Nagel zeigt sich optimistisch, dass Nike die unruhige Zeit hinter sich gelassen habe.

In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Aktienanalysten von Oppenheimer den Titel von "perform" auf "outperform" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 90,00 USD.