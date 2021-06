NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

129,91 USD +1,17% (21.06.2021, 16:43)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Deutschland Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nike bringe ihre Quartalszahlen. Man müsse dabei auf das Kerngeschäft im Kernland schauen. Das sei zuletzt nicht besonders gut gelaufen, aber das sei keine große Überraschung gewesen. Der Aktienprofi finde auch den chinesischen Markt interessant. China habe einen Dollar-Anteil für Nike von um die 22%. Kein anderer Bereich wachse im Unternehmen schneller als China. Zuletzt seien es 50% beim Umsatz gewesen. Man hoffe, dass sich die Umsatzdynamik dort weiter fortsetze, damit Wachstumsimpulse in den Konzern kämen. Prinzipiell würden Analysten immer noch davon ausgehen, dass es ein ordentliches Quartal gewesen sei. Technisch gesehen habe die Nike-Aktie die 200-Tage-Linie unterschritten. Selbst wenn es zu einem Pullback etwa über die Marke von 130 USD kommen würde, wäre da die Kuh noch nicht vom Eis. Idealtypisch wäre es, wenn die Nike-Aktie Kurse von mindestens 138/140 USD erreicht, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:109,18 EUR +0,91% (21.06.2021, 16:55)