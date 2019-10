Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (24.10.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Nike: Gewinnmitnahmen - ChartanalyseDie Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 18. April 2019 habe die Nike-Aktie ein Hoch bei 90,00 USD markiert. Anschließend sei es zu einer mehrmonatigen Konsolidierung innerhalb eines aufsteigenden Dreiecks gekommen. Am 25. September sei die Aktie mit einem Aufwärtsgap zwischen 88,69 und 90,15 USD aus der Konsolidierung nach oben ausgebrochen. Anschließend sei es zu einem Anstieg auf das aktuelle Allzeithoch bei 96,87 USD gekommen.Diese Abgaben könnten vorerst als Gewinnmitnahmen angesehen werden. Diese Gewinnmitnahmen könnten bei 90,00 USD oder 88,69 USD enden. Anschließend könnte es zu einer weiteren Rally in Richtung 105,00 bis 106,00 USD kommen. Sollte die Nike-Aktie allerdings per Tagesschlusskurs unter 88,69 USD abfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Abgaben in Richtung 80,50 bis 80,00 USD würden in diesem Fall drohen. (Analyse vom 24.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link